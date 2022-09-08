Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. Украина начала расследование убийства британца .
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Россия пытается давить на другие страны
Лисянский отметил, что у россиян была такая тактика – захватывать иностранных граждан в плен. Там пытать их и убивать. Так они хотели продемонстрировать, что им все равно, а еще – давить на электоральные процессы в тех странах.
Показать, что никто ничего не сможет сделать, кроме как только договариваться с россией,
– заметил соучредитель Института стратегических исследований и безопасности.
Международные партнеры Украины понимают, с кем имеют дело
По его словам, россия и дальше будет продолжать захватывать иностранцев в плен, пытать и убивать их. Главное, чтобы международные партнеры Украины понимали, с кем имеют дело. Договариваться с россией – нельзя.
"Они понимают только язык силы", – подчеркнул Лысянский.
Почему россияне долго не отдавали тело
Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности сообщил, что россияне долго не возвращали тело, поскольку хотели скрыть следы пыток. Им этого не удалось, а это значит, что пытки были очень сильными.
Они всегда так поступают, пытаются скрывать свои действия. Пытки над пленными – это военное преступление. Это плюс еще один пункт к тому, что будет рассматриваться в Гааге,
– подчеркнул он.
Лисянский добавил, что у россиян сейчас очень сильна не любовь к, как говорит их пропаганда, англосаксам. Мол, их нужно уничтожать.
Почему россияне в итоге отдали изуродованное тело
Он рассказал, что россияне уже не могли не отдать тело, поскольку ранее сообщили, что он скончался. Они хотели использовать его как рычаг влияния на Великобританию. Мол, у нас ваши граждане, договаривайтесь, чтобы мы их отдали.
"Эту возможность они упустили. Поэтому уже поздно было уничтожать тело, хоронить его и сообщать, что Ури пропал без вести", – подытожил Лысянский.
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