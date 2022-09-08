Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Україна почала розслідування вбивства британця.

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Росія намагається тиснути на інші країни

Лисянський зазначив, що в росіян була така тактика – захоплювати іноземних громадян у полон. Там катувати їх і вбивати. Так вони хотіли продемонструвати, що їм байдуже на все, а ще – тиснути на електоральні процеси в тих країнах.

Показати, що ніхто нічого не зможе зробити, крім як тільки домовлятись із росією,

– зауважив співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Міжнародні партнери України розуміють, з ким мають справу

За його словами, росія й надалі продовжуватиме захоплювати іноземців у полон, катувати й убивати їх. Головне, щоб міжнародні партнери України розуміли, з ким мають справу. Домовлятися з росією – не можна.

"Вони розуміють тільки мову сили", – наголосив Лисянський.

Чому росіяни довго не віддавали тіло

Співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки повідомив, що росіяни довго не повертали тіло, оскільки хотіли приховати сліди катувань. Їм цього не вдалось, а це значить, що катування були дуже сильними.

Вони завжди так роблять, намагаються приховувати свої дії. Тортури над полоненими – це воєнний злочин. Це плюс ще один пункт до того, що буде розглядатися у Гаазі,

– підкреслив він.

Лисянський додав, що в росіян нині дуже сильна не любов до, як каже їхня пропаганда, англосаксів. Мовляв, їх треба знищувати.

Чому росіяни в підсумку віддали понівечене тіло

Він розказав, що росіяни вже не могли не віддати тіло, оскільки раніше повідомили, що він помер. Вони хотіли використовувати його як важіль впливу на Велику Британію. Мовляв, у нас ваші громадяни, домовляйтесь, щоб ми їх віддали.

"Цю можливість вони проґавили. Тому вже пізно було знищувати тіло, ховати його і повідомляти, що Урі зник безвісти", – підсумував Лисянський.

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