Відповідну інформацію розповіла Ганна Науменко, наречена командира 1-ї роти 1-го батальйону захисників Маріуполя. Про це вона розповіла 24 каналу в інтерв'ю через 40 днів після трагедії в Оленівці.

Важливо "Казав, що ні про що не шкодує": мати полеглого захисника Маріуполя про останню розмову з сином

Рідних захисників Маріуполя хвилюють могили в Оленівці

Ганна Науменко розповіла, що росії важливо відтягувати цей процес, особливо з поверненням тіл, адже через патологоанатомічні дослідження можна виявити сліди термобаричного ураження одразу, що вкаже про націлене вбивство росією українських воїнів.

Тому логічно, що вони не допускають нікого, жодну третю сторону. Минуло 40 днів, всі сліди зачищаються. Нас хвилюють ще могили на околицях Оленівки – чи це якраз було заготовлено під тіла? Досі невідомо,

– сказала наречена захисника "Азовсталі".

Ганна Науменко також пояснила, що:

зробити експертизи тіл, поки росія не піде на контакт з міжнародними місіями та організаціями, щоб дізнатися, катували бійців чи ні – буде неможливо;

жодної офіційної інформації зі сторони росії немає;

офіційно росія замовчує всі подробиці;

цього достатньо для розуміння людей в цивілізованому світі, що росіянам є що приховувати.

Я сподіваюсь не лише на дипломатичну підтримку та сприяння цьому питанню серед світових політиків. Я хочу, щоб люди по всьому світу розуміли, що йдеться про ігнорування міжнародних прав людини. Це світовий тероризм. Нас випробовують на міцність відсутністю зв'язку, розуміння, що з нашими рідними, змушують нас боятись наступних таких розправ, показують, що за такі масові злочини можуть позбутися відповідальності,

– додала вона.

Що відомо про могили в Оленівці

Засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс на початку серпня заявив, що російські окупанти готували атаку на українських полонених в Оленівці. Вони викопали для цього могили щонайменше за тиждень до вибуху.

За словами Еліота Хіггінса, супутникові знімки свідчать про те, що зрушення ґрунту сталося між 18 та 21 липня.

Є відеодокази, зняті з супутника. Також OSINT-дослідник Александер Олівер повідомив, що на знімку від 27 липня, за два дні до вибуху, могили біля колонії порожні. Вже 29 липня, у день вибуху, їх засипали.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припустив у інтерв'ю Голосу Америки, що представників місії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста пустять до місця вбивства полонених українських військовослужбовців в Оленівку лише після того, як росія приховає усі сліди воєнного злочину.

Дивіться також – окупанти практично зізнались на весь світ в ударі по Оленівці: відео