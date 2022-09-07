Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом можливих катувань та вбивства волонтера з Великої Британії військовослужбовцями, підконтрольними росії.

До теми Росіянам, які розстріляли чоловіка під час окупації Гостомеля, оголосили про підозру

Волонтера незаконно викрали під час евакуації

У квітні 2022 року російські військові незаконно захопили британського волонтера Пола Урі, коли той допомагав мирним жителям Запорізької області з евакуацією. Окупанти позбавили чоловіка волі та примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У липні 2022 року окупаційна адміністрація росії заявила, що волонтер начебто загинув "внаслідок хвороби і стресу". Лише після більше ніж 1,5 місяця перемовин та принципової позиції України росія повернула його тіло на підконтрольну Україні територію.

За інформацією Генерального прокурора, на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати справжньою причиною його загибелі.

Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи,

– зазначив він, висловивши щире співчуття родині й друзям загиблого.

Він нагадав, що згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження, застосовувати тортури та піддавати переслідуванню. Генпрокурор наголосив, що росія не дотримується жодних з підписаних нею правил цивілізованого світу.

Який вигляд має тіло британського волонтера Пола Урі

Натомість уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у покійного Пола були відсутні частини тіла, також були численні порізи та сліди катувань. Він переконаний, що його смерть була насильницькою.

Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні. Як Омбудсман, я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого та сумнівів не залишається. Вбивство волонтера Пола Урі через катування – воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для путіна,

– сказав Лубінець.

Батьки Пола Урі раніше теж звинуватили у смерті свого сина російських окупантів.

Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна встановить винних

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж висловив співчуття рідним і близьким Пола Урі. Він наголосив, що затримання та катування цивільних є варварством і жахливим воєнним злочином й натомість пообіцяв, що українська сторона знайде та притягне винних до відповідальності.

Це був сміливий чоловік, який присвятив себе порятунку людей. Україна ніколи не забуде його та його подвиг. Ми встановимо винних у цьому злочині та притягнемо їх до відповідальності. Вони не втечуть від правосуддя,

– написав Кулеба у твітері.

До теми – маріупольці розповіли про пекло, яке довелось пережити: дивіться відео