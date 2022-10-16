Оккупанты сотнями вывозят детей на российскую территорию, – мэр Мелитополя
Россияне продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики сотнями увозят несовершеннолетних на свои земли.
Ни для кого не секрет, что русские солдаты воруют у украинцев бытовую технику, унитазы и предметы роскоши. Однако это не самое ужасное. Захватчики отбирают самое ценное, что есть у Украины – детей. Об этом сказал глава мэрии оккупированного Мелитополя в Запорожской области Федоров в эфире национального телемарафона.
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Куда вывозят украинских детей с оккупированных территорий
В последние месяцы все больше разговоров о том, что вражеская сторона депортирует людей на территорию России. Мэр Мелитополя, к сожалению, подтвердил этот факт и привел данные, которые ему известны.
Сегодня можем подтвердить тот факт, что они уносят наших детей. Из Энергодара вывезли 300 детей в Анапу. Сегодня готовятся вывозить детей из Мелитополя в Крым или Краснодарский край,
– отметил Федоров.
По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители. Очевидно, в планах оккупантов сделать так, чтобы потом матери и папы возвращались за своими детьми в Россию и не могли уехать с территории враждебного государства.
Депортация 30 тысяч жителей Херсонщины
Еще более критична ситуация в Херсонской области. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что россияне планируют вывезти на свои земли 30 тысяч украинцев. Среди них много детей.
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Чиновник отметил, что это происходит из-за того, что Вооруженные Силы продолжают контрнаступление на Херсон. Детей вывозят якобы на "оздоровление", а потом не вернут, потому что Вооруженные Силы освободят Херсонщину и у оккупантов "будет повод" оставить несовершеннолетних на своих территориях.
Сообщается, украинских детей везут в направлении Крыма. Об этом написал журналист Константин Рыженко.
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