С оккупированной территории Запорожья вывезли уже более 300 детей

Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, россияне говорят, что при поддержке министерства просвещения РФ они отправляют украинских детей с оккупированных территорий "на отдых и оздоровление" в международный центр "Артек".

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Речь идет о детях из временно оккупированных Мелитополя, Бердянска и Энергодара Запорожской области. Кроме того, кафиры собираются вывозить их не только на территорию Крыма, но и заведения в Туле, Краснодаре и Волгограде . Там дети должны не только отдыхать, но и учиться – понятно, что по российским программам.

Корреспондент объяснил, что это очень опасно, ведь подобное было и с детьми тогда еще оккупированной Харьковщине. Их также отправили в какие-то лагеря, а сейчас, когда в эти населенные пункты, вошла украинская армия, детей не могут вернуть назад .

Как написали сами россияне, из оккупированных городов Запорожья на "отдых" отправили уже 301 ребенка . Они утверждают, что дети уехали в 15 санаториев на территории города Евпатория.

Как видим, проблема есть, проблема очень большая и страшная, и с ней тоже придется что-то делать,

– подытожил журналист.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

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