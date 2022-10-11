З окупованої території Запоріжжя вивезли вже понад 300 дітей

Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, росіяни говорять, що за підтримки міністерства просвіти РФ вони відправляють українських дітей з окупованих територій "на відпочинок і оздоровлення" у міжнародний центр "Артек".

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Мова йде про дітей з тимчасово окупованих Мелітополя, Бердянська та Енергодара Запорізької області. Крім того, окупанти збираються вивозити їх не лише на територію Криму, а і якісь заклади у Тулі, Краснодарі та Волгограді. Там діти мають не лише відпочиватися, а й навчатися – зрозуміло, що за російськими програмами.

Кореспондент пояснив, що це дуже небезпечно, адже подібне було й з дітьми на тоді ще окупованій Харківщині. Їх також відправили у якісь табори, а зараз, коли у ті населені пункти, увійшла українська армія, дітей не можуть повернути назад.

Як написали самі росіяни, з окупованих міст Запоріжжя на "відпочинок" відправили вже 301 дитину. Вони стверджують, що діти поїхали у 15 санаторіїв на території міста Євпаторія.

Як бачимо, проблема є, проблема дуже велика і страшна, і з нею також доведеться щось робити,

– підсумував журналіст.

Кореспондент 24 каналу розповів про ситуацію у Запорізькій області: дивіться відео

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