Расстреляли в поле отца двоих детей с другом: Геращенко рассказал об очередном зверстве россиян

Преступления россиян против украинцев не имеют никаких границ. Оккупанты не устают доказывать, что для них не существует абсолютно никаких моральных границ.

Преступления россиян против мирных украинцев давно повергли в шок весь цивилизованный мир. Захватчики не устают доказывать, что только их полная изоляция сможет избавить мир от ужасов, которые они несут за собой.

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Расстрел мужчин в поле

Антон Геращенко сообщил об очередном преступлении российских оккупантов против мирных украинцев. Их жертвами в Харьковской области стали отец двоих детей и его друг.

Бывший сотрудник полиции Антон Щербаков 27 февраля уехал из села Ольховка с женой, детьми и другом. Они ехали на двух автомобилях: женщина с детьми впереди, он с другом следовал за ней на автомобиле Toyota.

Вражеские солдаты остановили их на блокпосте, возле Щербакова во время осмотра обнаружили две рации. Женщина показала свидетельство о браке и рождении детей, доказав, что Антон ее муж и следует за ней. россиян это не убедило – они посадили Щербакова с другом в "КАМАЗ", за руль Toyota сел один из оккупантов.

Тела мужчин были найдены после освобождения Ольховки от россиян. Мужчины были застрелены в затылок, их руки были скованы наручниками. Автомобиль Toyota оккупанты сожгли неподалеку.

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