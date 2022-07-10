Героя похоронили в Киеве на Байковом кладбище. Он был участником боев на Востоке Украины, в частности в Лисичанске, что в Луганской области.

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российские оккупанты убили Олефиренко во время артиллерийских обстрелов вблизи Бахмута 7 июля. Защитнику было 33 года. У него осталась 8-летняя дочь.



Евгений Олефиренко / Фото из твиттера Богданы Шевченко

Примите во внимание! Евгений Олефиренко родился в Киеве, был историком и выпускником Киево-Могилянской академии. Кроме того, учился в Швеции. Мужчина добровольно пошел бороться с оккупантами.

Рассказ сестры Героя

Сестра погибшего защитника Богдана Шевченко отметила, что Евгений служил в первой спецбригаде имени Ивана Богуна. В составе этой группировки был на Востоке Украины. До этого он с другой бригадой служил на Юге в Николаеве.

Впоследствии был в Лисичанске. Он выводил оттуда свой взвод. Парни вышли все целые, и он как командир успешно сохранил жизнь всех своих. Погиб он уже дальше от Лисичанска, на Бахмутском направлении. Он получил ранение осколком,

– рассказала Богдана.

По ее словам, так сложилось, что в эти выходные, несколько дней назад, она ездила к Евгению и передавала для взвода еще одну машину. Он встретил сестру, как всегда, с искренней улыбкой.

"У нас была возможность видеть его за несколько дней до гибели. Мы были вместе вечером, ночью. Мы общались, смеялись. Если прощание должно было быть таким светлым и теплым, то так оно и произошло", – сказала Богдана.



Богдана Шевченко / Скриншот с видео



Прощание с Евгением / Скриншот с видео

Девушка добавила, что ее брат был офицером, обучал иностранцев, которые добровольно приезжают в Украину воевать за нашу свободу. Евгений работал в гостинично-ресторанном бизнесе.

"В этом году, если бы не широкомасштабная война, мы начали бы строительство собственной гостиницы. Однако 24 февраля он уже стоял в военной форме и с рюкзаком. Был готов ехать куда нужно", – добавляет Богдана.

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