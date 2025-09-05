Россияне до недавнего времени хотели создать буферную зону в Сумской и Харьковской областях – фактически связать Волчанское направление с Сумским. Силы обороны Украины перехватили инициативу, и россияне оттуда перебрасывают свои войска.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он пояснил, что россияне перебрасывают 155-ю бригаду, которая была "хребтом" наступательной операции в Сумской и Курской областях.

Какие направления станут ключевыми?

Он добавил, что присутствие украинских войск на территории России все еще сохраняется. Россияне перебрасывают силы, в частности чтобы давить на других направлениях.

"Они оставят силы для того, чтобы давить в направлении Запорожья, чтобы мы не перебрасывали туда свои резервы. Но также все лучшие свои части – остатки частей, в частности из состава ВДВ и морской пехоты – они концентрируют на этих направлениях: Константиновка, направление Доброполье и направление Покровск-Мирноградской агломерации. Ведь после наших контратакующих действий их планы существенно затормозились", – рассказал Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что, вероятно, Владимир Путин уже получил информацию: бои продолжаются не в Константиновке, в окружении Покровского есть проблемы, а взятие Купянска также требует времени. Поэтому россияне прорываются в Купянск, чтобы фотографироваться со своими флагами, и погибают именно за эту прихоть.

Скорее всего, в Кремле подают ситуацию как более оптимистичную, чем она есть на самом деле для россиян. Продвижение врага на многих направлениях остановлено: атаки продолжаются, но продвижения нет. Темпы их продвижения вдоль 1 200-километровой линии фронта измеряются сотнями метров и составляют примерно до 10 километров в сутки.

В ноябре, даже во время пика наступательных кампаний, россияне могли проходить 40 – 45 километров в сутки.

Поэтому они действительно накапливают ресурс. У них сейчас есть проблемы с мобилизацией и рекрутингом, ведь это кривая, которая не является постоянной. Поэтому они уменьшают свои аппетиты и пытаются сосредоточиться на ключевых точках. Покровск и Константиновка, скорее всего, станут главными целями их наступательной кампании. Ну и, конечно, Купянск, где они уже подошли и бои фактически продолжаются на окраинах,

– объяснил Жмайло.

Он добавил, что россиянам нужен не сам Купянск, а Купянск-Узловой, который расположен южнее. Это позволило бы им обеспечивать логистику своих войск так, как они делали в 2022 году до деоккупации, которой командовал нынешний Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Также Жмайло напомнил, что ВСУ устояли летнюю наступательную кампанию. Осенняя наступательная кампания тоже будет тяжелой, но шанс держаться есть. Главное – не посыпаться внутри и дальше поддерживать украинскую армию. А для этого, в частности, он призвал донатить на нужды бойцов подразделения "Стальная граница" Госпогранслужбы – на дроны с оптоволоконным управлением.

