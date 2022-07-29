Кровавая провокация в Оленовке: россияне заявили о гибели 40 пленных украинцев

В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Оленовке, что в Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения.

В россии придумали абсурдные объяснения гибели военных

Об этом заявил представитель вражеского минобороны игорь канашенков. Его заявление распространили российские СМИ, пишет 24 канал.

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канашенков сказал, что Вооруженные Силы Украины атаковали колонию в Оленевке американскими ракетами Himars. Оккупанты даже придумали объяснение такой версии. Мол, украинские военные сдают оружие, потому что знают о "гуманном отношении" российских солдат к пленным. И именно поэтому командование "решило их напугать".

Такая ложь не укладывается в уме. Поверить в то, что армия, которая бросает ракеты в торговые центры, насилует детей и истязает гражданское население, но "гуманно" относится к военным могут зазомбированные пропагандой граждане россии.

Оккупанты хотят спровоцировать ВСУ

Источники 24 канала в разведке заявили, что такая информация – очередная провокация врага. Ведь все выстрелы из Himars отслеживают, а о том, что защитники Мариуполя находятся в колонии в Оленовке, расположенной почти на передовой, знали все. Никто бы не атаковал место, где находятся наши герои.

россияне всегда пытали и убивали военнопленных. По данным разведки, вчера враг специально слил жуткое видео кастрации украинского защитника оккупантами. Вероятно, цель кремля – спровоцировать ВСУ на нарушение международного права и распространить среди российских солдат нарратив о "зверствах ВСУ". Враг делает это для того, чтобы любым способом задержать своих бойцов в Херсонской области.