Кривава провокація в Оленівці: росіяни заявили про загибель 40 полонених українців

У міноборони росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень.

У росії вигадали абсурдні пояснення загибелі військових

Про це заявив представник ворожого міноборони ігарь канашенков. Його заяву поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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канашенков сказав, що вночі проти 29 липня Збройні Сили України атакували колонію в Оленівці американськими ракетами Himars. Окупанти навіть придумали пояснення такій версії. Мовляв, українські військові складають зброю, бо знають про "гуманне ставлення" російських солдатів до полонених. І саме тому командування "вирішило їх налякати".

Така брехня не вкладається в голові. Повірити у те, що армія, яка кидає ракети в торгові центри, ґвалтує дітей і катує цивільне населення, "гуманно" ставиться до військових можуть хіба що зазомбовані пропагандою громадяни росії.

Окупанти хочуть спровокувати ЗСУ

Джерела 24 каналу у розвідці заявили, що така інформація – чергова провокація ворога. Адже усі постріли з Himars відстежують, а про те, що захисники Маріуполя перебувають в колонії в Оленівці, яка розташована майже на передовій, знали усі. Ніхто б не атакував місце, в якому перебувають наші герої.

росіяни завжди катували та вбивали військовополонених. За даними розвідки, вчора ворог спеціально злив моторошне відео кастрації українського захисника окупантами. Ймовірно, мета кремля – спровокувати ЗСУ на порушення міжнародного права й поширити серед російських солдатів наратив про "звірства ЗСУ". Ворог робить це для того, щоб будь-яким способом затримати своїх бійців на Херсонщині.

У Генштабі заявили, що росіяни прицільно обстріляли колонію з артилерії

Згодом огидну брехню міноборони росії спростували й у Генштабі ЗСУ. Військові повідомили, що насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії. Такий кривавий та цинічний злочин путінські солдати зробили, щоб приховати тортури над полоненими і розстріли.

ЗСУ в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів,

– наголосили у Генштабі.

Наразі встановлюють, скільки наших воїнів загинули через дії росіян в Оленівці.

Зауважимо, в СІЗО в Оленівці перебували полонені захисники Маріуполя, яких мали обміняти й повернути додому. Це військові, які вразили весь світ своєю мужність, адже не скорилася перед "другою армією" світу".

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