В Воронежской области россиянин, направлявшийся на войну, убил подвозившего его таксиста

В городе Россошь Воронежской области 24-летний россиянин, ехавший на войну в Украину, убил водителя такси. Он выстрелил ему в голову.

По предварительной информации, убийцу зовут Александр Шевченко. Он заказал машину, чтобы добраться на территорию Донбасса. Об этом пишут в телеграм-каналах.

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Зверское убийство таксиста в россии

ЧП произошло еще 17 сентября. Россиянин имел при себе огнестрельный пистолет ИЖ-71, которым выстрелил таксисту в голову, а затем спрятал труп в лесополосе. Жертвой стал местный водитель такси – 58-летний Николай Гейченко.

Впоследствии злоумышленник бросил автомобиль в другом месте и попытался пересечь границу пешком, но его задержали пограничники.



Таксист 58-летний Николай Гейченко / фото телеграм-канал "Сеятель ветра"



Россиянин бросил машину в другом городе / фото телеграм-канал "Сеятель ветра"

Еще одно убийство водителя такси в россии

Ранее источник в разведке сообщил 24 каналу о том, что капитан вооруженных сил россии намеренно убил таксиста. Это произошло из-за высказывания водителя об Украине. В результате злоумышленника задержали.

Офицер рассказал, что ехал в такси, а водитель выразил мнение, что зря напали на Украину. Поэтому оккупант выстрелил в него четыре раза.

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