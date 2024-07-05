Россиянина, усыновленного учеными из США, на "родине" приговорили к 12,5 годам колонии, – Reuters

Россия приговорила к 12,5 годам колонии Роберта Вудленда. Это россиянин, которого усыновили американские ученые в 1993 году.

Несмотря на то, что в США Вудленд (Роман Романов) "оказался в любящей семье, он решил найти свою родню". Он поехал в Россию и, найдя свою мать, переехал в Долгопрудный Московской области.

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Что известно о гражданине США, которого осудили в России

Российский суд в четверг (4 июля – 24 Канал) приговорил гражданина США Роберта Вудленда (или Романа Романова) к 12,5 годам колонии строгого режима после того, как признал его виновным в попытке сбыта наркотиков,

– заявил его адвокат и московская прокуратура.

Адвокат американца заявил, что Романов признал свою вину частично.

В заявлении прокуратуры Москвы говорится о том, что Роберта Вудленда задержали тогда, когда он бросал наркотики в тайник.

Российская прокуратура заявила, что гражданин США в составе "крупной преступной группировки" перевез около 50 граммов мефедрона (разновидность амфетамина) из пункта приема под Москвой в квартиру. Там он якобы паковал наркотики, чтобы потом продавать.

В январе 2024 года Останкинский райсуд Москвы арестовал Роберта Вудленда на 2 месяца по обвинению в "незаконном хранении наркотиков и приготовлении к преступлению".

Американское издание напомнило, что Вашингтон неоднократно призывал всех американцев немедленно покинуть Россию, ссылаясь на риск незаконных задержаний и преследований со стороны российских служб безопасности.

Коротко об истории Вудленда

Когда Роберт Вудленд нашел своих родных в России, то переехал в город Долгопрудный и устроился там работать учителем английского языка.

С моими знаниями я могу здесь хорошо зарабатывать. Буду маме и сестре помогать с деньгами,

– заявлял Романов.

Он также рассказывал, что потом обязательно переедет в Москву и сделает все, чтобы забрать из села российскую родню.