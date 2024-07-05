Росіянина, усиновленого ученими з США, на "батьківщині" засудили до 12,5 року колонії, – Reuters

Росія засудила до 12,5 років колонії Роберта Вудленда. Це росіянин, якого всиновили американські вчені у 1993 році.

Попри те, що в США Вудленд (Роман Романов) "опинився у люблячій родині, він вирішив знайти свою рідню". Він поїхав у Росію і, знайшовши свою матір, переїхав до Долгопрудного Московської області.

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Що відомо про громадянина США, якого засудили в Росії

Російський суд у четвер (4 липня – 24 Канал) засудив громадянина США Роберта Вудленда (або Романа Романова) до 12,5 років колонії суворого режиму після того, як визнав його винним у спробі збуту наркотиків,

– заявив його адвокат та московська прокуратура.

Адвокат американця заявив, що Романов визнав свою вину частково.

У заяві прокуратури Москви мовиться про те, що Роберта Вудленда затримали тоді, коли він кидав наркотики у схованку.

Російська прокуратура заявила, що громадянин США у складі "великого злочинного угруповання" перевіз орвєнтовно 50 грамів мефедрону (різновид амфетаміну) з пункту приймання під Москвою до квартири. Там він нібито пакував наркотики, щоб потім продавати.

У січні 2024 року Останкінський райсуд Москви арештував Роберта Вудленда на 2 місяці за звинуваченням у "незаконному зберіганні наркотиків і приготуванні до злочину".

Американське видання пригадало, що Вашингтон неодноразово закликав усіх американців негайно покинути Росію, посилаючись на ризик незаконних затримань і переслідувань з боку російських служб безпеки.

Коротко про історію Вудленда

Коли Роберт Вудленд знайшов своїх рідних у Росії, то переїхав у місто Долгопрудний та влаштувався там працювати вчителем англійської мови.

З моїми знаннями я можу тут добре заробляти. Буду мамі та сестрі допомагати з грошима,

– заявляв Романов.

Він також розповідав, що потім обов'язково переїде у Москву та зробить все, щоб забрати з села російську рідню.