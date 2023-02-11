Россиянка пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту: в США случилась детективная история
Источник:BBC Украина
Россияне, живущие в "загнивающей", по их словам, Америке пытаются навредить и украинцам. Яркий тому пример – Виктория Насырова.
Еще в 2016 году женщина пыталась убить своего косметолога – украинку Ольгу Цвик. Россиянку уже признали виновной в совершении преступления.
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Украинку отравили
По результатам следствия, в августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с коробкой чизкейка. Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик. Женщину начало тошнить и она прилегла.
Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате, – говорится в заявлении прокурора.
На следующий день подруга украинки нашла ее без сознания. Россиянка переодела ее в кружевное белье, а вокруг разбросала таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.
Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нее украли ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4000 долларов наличными. В остатках десерта обнаружили феназепам – сильное успокаивающее средство. К слову, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.
Следует заметить, что на момент совершения преступления обе женщины были достаточно похожи: имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе говорили по-русски.
Какое наказание грозит россиянке
Живущую в Бруклине гражданку России Викторию Насырову жюри признало виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание. Однако срок заключения еще определит суд в следующем месяце. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Стоит также отметить, что это уже не первый случай, когда у женщины были проблемы с законом.
В частности, в 2015 году Интерпол издал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в России годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.
Насыреву также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.