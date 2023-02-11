Инцидент произошел 10 февраля 2023 года. Летающий объект двигался над замерзшими водами вокруг Аляски на высоте около 12 километров.

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Сейчас специалисты ищут обломки

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что беспилотный объект был "размером с небольшой автомобиль" и двигался к северо-востоку. Он был замечен над малонаселенным районом Аляски еще 9 февраля. По словам Кирби, президент Джо Байден приказал сбить объект неизвестного происхождения "из соображений безопасности", поскольку на высоте 12 метров он угрожал гражданским самолетам.

Прежде чем сбить объект, к нему приблизились 2 истребителя, чтобы проверить, есть ли кто-то на борту. Это оказался беспилотник. Убедившись, что на борту никого нет, объект был сбит с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Sidewinder.

Пока в Белом доме и Минобороны не знают, кому он принадлежал: государству, корпорации или частному сектору. Также пока неизвестно, был ли этот дрон разведывательным. Однако специалисты уже обнаружили значительное количество обломков и доставили их в лабораторию для анализа.

Кирби добавил, что этот беспилотник не обладал такой маневровостью, как китайский воздушный шар, и "фактически подчинялся прихотям ветра".

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