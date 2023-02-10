Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Заявление Вашингтона отрицает утверждение Пекина о том, что аэростат был якобы метеозондом.
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Китай шпионил за десятками стран
Карин Жан-Пьер заявила, что Китай использовал целый флот воздушных шаров для шпионажа по разным странам на пяти континентах. По словам спикера Белого дома, администрация Джо Байдена уже имела разговоры с союзниками по этому поводу.
В то же время, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Госдепе, ФБР и Пентагоне сообщило, что Китай с помощью таких шаров следил за 40 странами мира. Исследования отломков сбитого аэростата показали, что он был оснащен несколькими антеннами, включая решетку, которая, вероятно, способна точно определить расположение средств связи
Также на шаре были обнаружены большие солнечные панели, способные питать ряд датчиков сбора разведывательной информации. Больше данных о шаре будут публиковать впоследствии, поскольку сейчас идет поиск всех обломков и их изучение.
США сбили китайский шар
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Обнаружение пули спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.
- При этом Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".
- В то же время китайские официальные лица отклонили попытки министра обороны США Ллойда Остина поговорить об инциденте. Пекин, очевидно, никак не желает общаться с Вашингтоном по этому вопросу.