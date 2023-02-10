Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Заявление Вашингтона отрицает утверждение Пекина о том, что аэростат был якобы метеозондом.

Интересно Не готовы поднять трубку: Пекин отказал в разговоре главе Пентагона после инцидента с пулей

Китай шпионил за десятками стран

Карин Жан-Пьер заявила, что Китай использовал целый флот воздушных шаров для шпионажа по разным странам на пяти континентах. По словам спикера Белого дома, администрация Джо Байдена уже имела разговоры с союзниками по этому поводу.

В то же время, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Госдепе, ФБР и Пентагоне сообщило, что Китай с помощью таких шаров следил за 40 странами мира. Исследования отломков сбитого аэростата показали, что он был оснащен несколькими антеннами, включая решетку, которая, вероятно, способна точно определить расположение средств связи

Также на шаре были обнаружены большие солнечные панели, способные питать ряд датчиков сбора разведывательной информации. Больше данных о шаре будут публиковать впоследствии, поскольку сейчас идет поиск всех обломков и их изучение.

США сбили китайский шар