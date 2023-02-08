Так, китайские официальные лица отклонили попытки министра обороны США Ллойда Остина поговорить об инциденте. Он хотел связаться с китайским коллегой Вэй Фенге.
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США и дальше будут пытаться связаться с Китаем
В Пентагоне подчеркивают, что линия коммуникации между нашими военными особенно важна в такие моменты. Несмотря на то, что Китай отклоняет звонки, Пентагон продолжит попытки.
Кстати, государственный секретарь Энтони Блинкен отменил поездку в Пекин в минувшие выходные после того, как шар был замечен в воздушном пространстве США.
Избиение разведывательного шара в США: что известно
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент.
- Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- При этом Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".