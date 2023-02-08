Так, китайские официальные лица отклонили попытки министра обороны США Ллойда Остина поговорить об инциденте. Он хотел связаться с китайским коллегой Вэй Фенге.

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США и дальше будут пытаться связаться с Китаем

В Пентагоне подчеркивают, что линия коммуникации между нашими военными особенно важна в такие моменты. Несмотря на то, что Китай отклоняет звонки, Пентагон продолжит попытки.

Кстати, государственный секретарь Энтони Блинкен отменил поездку в Пекин в минувшие выходные после того, как шар был замечен в воздушном пространстве США.

Избиение разведывательного шара в США: что известно