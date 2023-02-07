Вашингтон четко дал понять Пекину, что такие инциденты не представляют никакой угрозы для США. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Почему инцидент с пулей очень серьезный

Однако сам прецедент этого шара действительно серьезный,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, инцидентом с шаром Китай преследовал цель "прощупать" Соединенные Штаты на способность военного ответа. Так, КНР созрела бросать вызов США в части мировой гегемонии.

Сегодня от результатов войны России против нашего государства будет зависеть очень многое в мире. Украина должна обязательно победить, поскольку даже непонятный промежуточный результат будет сигналом всему тираническому миру, что якобы "им можно все".

Кроме того, по словам военного эксперта, вопрос Тайваня решается военным методом и никаких дипломатических методов для китайцев здесь не существует.

Черник объяснил, почему инцидент с китайским шаром в США серьезный: смотрите видео

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