Американцы не сразу сбили шар, а дали ему возможность пролететь еще некоторое расстояние. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин.
Не пропустите Улетела в направлении корабля: сеть взорвалась мемами из-за китайского шара в США
Пекин и Вашингтон не могут договориться
Таким образом в Соединенных Штатах планировали выяснить, какова цель проведения разведки Китаем. Впрочем, у намерения американцев сбить китайский аэростат нет сомнений, ведь США не позволят ничему летать над их территорией.
Фейгин предположил, что этот инцидент свидетельствует о том, что переговоры между Вашингтоном и Пекином идут тяжело, а причиной осложнения является Тайвань. По всей вероятности, Китай настаивает на интеграции Тайваня в пространство КНР. В то же время, Соединенные Штаты выступают против.
Так, остальные вопросы между государствами на данный момент имеют решение, в отличие от вопроса Тайваня. Сейчас у власти в Тайване находятся либералы, взамен осложняет все оппозиция, которая мягче настроена к интеграции с КНР. Это ободряет Си Цзиньпина, стремящегося реализовать идею этого объединения.
"Они (Китай и Соединенные Штаты – 24 Канал) не могут договориться и все действия, которые мы наблюдаем, являются проявлением этой неспособности договориться", – отметил российский оппозиционный правозащитник.
Китай демонстративно отправил шар
По его мнению, если бы Пекин предложил со своей стороны определенный путь завершения войны России с Украиной и создания условий для деактивации московского руководства, Вашингтон мог бы пойти на уступки в этом вопросе.
Китай демонстративно отправил этот зонд и понимал, к каким последствиям это приведет,
– предположил российский оппозиционный правозащитник.
Фейгин предположил, что Китай демонстративно отправил шар в США: смотрите видео
Одним из последствий является отмена визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По словам Фейгина, это относится к тяжелым перипетиям в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а запуск китайского зонда является проявлением этого.
США сбили разведывательный шар Китая: что известно
- Накануне в США сбили китайский аэростат. Как заметил президент Джо Байден, в стране выжидали момент, когда можно будет это сделать.
- Американский лидер рассказал, что стремление уничтожить вероятный разведывательный шар у него возникло практически сразу. Как только он получил эту информацию, он уже обдумывал этот момент. Однако генералы настояли на том, что нужно подождать, пока найдется самое безопасное место, чтобы это сделать.
- В то же время в МИД Китая возмущены ущербом аэростата. Там отметили, что китайская сторона неоднократно информировала американскую, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств.