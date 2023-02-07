Вашингтон чітко дав зрозуміти Пекіну, що такі інциденти не несуть жодної загрози для США. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Чому інцидент з кулею є дуже серйозним
Однак сам прецедент цієї кулі є дійсно серйозним,
– зауважив військовий експерт.
На його думку, інцидентом з кулею Китай мав на меті "промацати" Сполучені Штати на спроможність військової відповіді. Так, КНР дозріла кидати виклик США у частині світової гегемонії.
Сьогодні від результатів війни Росії проти нашої держави залежатиме дуже багато у світі. Україна має обов'язково перемогти, оскільки навіть незрозумілий проміжний результат буде сигналом усьому тиранічному світу, що начебто "їм можна все".
Крім того, за словами військового експерта, питання Тайваню розв'язується військовим методом і жодних дипломатичних методів для китайців тут не існує.
Черник пояснив, чому інцидент з китайською кулею в США є серйозним: дивіться відео
США збили китайський аеростат: що відомо
- Сполучені Штати збили у небі над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Однак зробили це не одразу, а через певний час. Американський президент Джо Байден розповів, що в країні вичікували момент, коли це можна буде зробити безпечно.
- Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю зазначили, що неодноразово інформували американську сторону, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. А на територію США потрапив через форс-мажорні обставини.
- На тлі цього інциденту Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував свій візит до Китаю. На думку політичного експерта Валерія Клочка, ситуація з китайською кулею могла бути приводом для скасування візиту Блінкена до Пекіна.
- За його словами, між країнами ще є низка неузгоджених позицій щодо їх подальшого співіснування, тому візит був просто не на часі. Крім того, політичний експерт припустив, що наслідком цієї ситуації може стати запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти Китаю.