Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він закликав поки утриматися від передчасних висновків щодо цієї ситуації. Адже, очевидно, що мало хто реально знає усі нюанси відносин між США та Китаєм.

До теми Блінкен скасував поїздку до Китаю: які можуть бути наслідки

Які можуть бути наслідки від запуску аеростата над США

На думку Клочка, ситуація з аеростатом цілком могла бути лише приводом для скасування візиту Ентоні Блінкена до Китаю. Можна припустити, що між країнами ще є низка неузгоджених позицій щодо їх подальшого співіснування. Тому візит був просто не на часі.

Напередодні листопадового саміту G20 можна було побачити певне потепління відносин між обома країнами. Зараз важко чітко сказати, як вплине ситуація з кулею на взаємодію обох держав.

Як ситуація з аеростатом вплине на відносини між США та Китаєм: дивіться відео

Мені шкода, що візит Блінкена не відбувся. Я сподівався, що це запустить новий процес у відносинах США та Китаю. Це в певному сенсі є небезпекою для нас. Адже може відкрити нові шляхи та можливі передумови для глибшої співпраці між Китаєм та Росією. А нам цього не треба. Хоч я б не робив поспішних висновків, бо ми справді не знаємо, що точно відбувається,

– зазначив Клочок.

За його словами, історія з кулею може стати приводом для введення додаткових санкцій проти Китаю. Або ж все просто "загасне" – і наслідків ніяких не буде. Зараз потрібно уважно стежити за цією ситуацією, адже розвиватися вона може по-різному.

Китайський аеростат опинився в небі Сполучених Штатів