Інцидент трапився 10 лютого 2023 року. Летючий об'єкт рухався над замерзлими водами навколо Аляски на висоті близько 12 кілометрів.

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Наразі фахівці шукають уламки

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що безпілотний об'єкт був "розміром із невеликий автомобіль" й рухався на північний схід. Його помітили над малонаселеним районом Аляски ще 9 лютого. За словами Кірбі, президент Джо Байден наказав збити об'єкт невідомого походження "з міркувань безпеки", оскільки на висоті 12 метрів він був загрозою для цивільних літаків.

Перш ніж збити об'єкт, до нього наблизилися 2 винищувачі, щоб перевірити, чи є хтось на борту. Це виявився безпілотник. Переконавшись, що на борту нікого немає, об'єкт збили за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Sidewinder.

Наразі у Білому домі та Міноборони не знають, кому він належав: державі, корпорації чи приватному сектору. Також поки невідомо, чи був цей дрон розвідувальним. Проте фахівці вже знайшли значну кількість уламків і доставили їх до лабораторії для аналізу.

Кірбі додав, що цей безпілотник не мав такої маневровості, як китайська повітряна куля, і "фактично підкорявся забаганкам вітру".

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