Інцидент трапився 10 лютого 2023 року. Летючий об'єкт рухався над замерзлими водами навколо Аляски на висоті близько 12 кілометрів.
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Наразі фахівці шукають уламки
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що безпілотний об'єкт був "розміром із невеликий автомобіль" й рухався на північний схід. Його помітили над малонаселеним районом Аляски ще 9 лютого. За словами Кірбі, президент Джо Байден наказав збити об'єкт невідомого походження "з міркувань безпеки", оскільки на висоті 12 метрів він був загрозою для цивільних літаків.
Перш ніж збити об'єкт, до нього наблизилися 2 винищувачі, щоб перевірити, чи є хтось на борту. Це виявився безпілотник. Переконавшись, що на борту нікого немає, об'єкт збили за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Sidewinder.
Наразі у Білому домі та Міноборони не знають, кому він належав: державі, корпорації чи приватному сектору. Також поки невідомо, чи був цей дрон розвідувальним. Проте фахівці вже знайшли значну кількість уламків і доставили їх до лабораторії для аналізу.
Кірбі додав, що цей безпілотник не мав такої маневровості, як китайська повітряна куля, і "фактично підкорявся забаганкам вітру".
Нещодавно у США збили китайську кулю
- 4 лютого США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Її "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так звана куля-шпигун вибухнула, а її вміст впав на землю.
- Ситуація спровокувала нову хвилю напруження між Вашингтоном та Пекіном. Зокрема Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для метеорологічних досліджень, а на територію США куля потрапила через "форс-мажор".
- При цьому офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту.
- У розвідці США переконані, що китайська повітряна куля є частиною масштабної програми спостереження, за допомогою якої КНР протягом вже довгий час збирає інформацію про військові ресурси в кількох країнах. Такі кулі фіксували над США ще у 2019 році.