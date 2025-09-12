Проблемы в российской экономике постепенно нарастают. Ситуация будет очень интересной уже в 2026 году.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что Россия еще раньше столкнулась с дефицитом бюджета. Несмотря на это, стоит помнить, что у них еще есть Фонд национального благосостояния с 2,7 триллиона рублей. Это – примерно 30 миллиардов долларов.

Чего ожидать в 2026 году?

Как отметил Пендзин, по состоянию на июль 2025 года дефицит бюджета в России составлял 4,8 триллиона рублей. В августе он уже составлял 4,2 триллиона, ведь им удалось сократить дефицит из-за уменьшения плановых расходов. Но это довольно традиционная история для этого периода.

Как правило, во втором полугодии, а особенно под конец года, общий объем расходов резко вырастает. В конце года закрывают акты выполненных работ. И там достаточно большой уровень платежей. Поэтому, если цены на нефть будут неизменными, то ожидают, что дефицит России на конец года вырастет до 7-7,5 триллионов рублей. Это где-то 100 миллиардов долларов,

– отметил Пендзин.

Россия имеет возможность покрыть где-то 30 миллиардов долларов дефицита. Еще 70 миллиардов – придется где-то найти. Стоит добавить, что Россия отделена от мировых финансовых рынков, где можно было бы занять деньги.

Там уже работают над внутренними заимствованиями. Ожидают, что им удастся собрать еще где-то 30-40 миллиардов долларов. Тогда следующим шагом будет девальвация рубля. Сейчас он составляет 80 рублей за доллар. Его планируют опустить до 100-110 рублей за доллар. Это поможет покрыть 20% от дефицита.

Несмотря на это, российская экономика имеет еще одну серьезную проблему. Она входит в техническую стагнацию. Хотя диктатор Путин сопротивляется этому мнению и убеждает, что это не так.

Темпы ее роста составляют менее 1%, что уже входит в статистическую погрешность. И все это на уровне огромных инвестиций России в свой ВПК.

Если ВПК демонстрирует рост, то производители гражданской продукции имеют огромный стабильный минус. Так теряется налоговая база. А именно налоги и сборы – это основной источник наполнения бюджета. Если падают доходы, то будете значительно меньше собирать налогов,

– подчеркнул Пендзин.

В конце 2025 года Россия уже будет иметь серьезные проблемы с дефицитом бюджета. И есть большие вопросы, как они смогут свести концы с концами в 2026 году.

Что известно о проблемах в российской экономике: кратко