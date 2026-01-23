В Норвегии действуют пророссийские медиа. Они мимикрируют под серьезные СМИ с лонгридами и уверенными заголовками, что подчеркивает, мол, "ложь" в других медиа.

Аналитики изучили конкретно медиа Derimot и Steigan, как узлы распределения прокремлевских нарративов в Норвегии. Об этом сообщает Insight News.

Как действует российская пропаганда в Норвегии?

Анализируемые Derimot и Steigan фактически повторяют одинаковые нарративы о "нелегитимности Украины", "агрессивности НАТО и ЕС", "недоказанности" российских зверств.

Ежемесячно эти сайты посещают около 200 тысяч пользователей, что делает российскую пропаганду в Норвегии довольно заметной. Анализ цитирований выявил многочисленные и/или значительные связи с российскими пропагандистскими сайтами, такими как Sputnik, Russia Today, Ria, Pravda, Lentа.ru и News-Front.



Инфографика демонстрирует цитирование и ссылки на российские медиа в двух норвежских изданиях / Фото Insight News

Как функционирует издание Steigan?

Steigan имеет охват около 165 тысяч в месяц. Издание якобы является "антиглобалистским" и "развенчивает мейнстримные нарративы об Украине". Его главным редактором является Пол Стейган, а владельцем Mot Dag AS.

На страницах медиа нашли высказывания вроде "Бучанская провокация", то есть отрицание причастности России к зверствам в Буче. Войну в Украине там называют "Специальной военной операцией".

Статьи издания рассказывают о том, что война была спровоцирована Западом, а конкретно США, которые желают получить больше контроля над Европой. НАТО якобы века работало над ослаблением России, а в Европе распространена "русофобия", пишет медиа.

Steigan обвиняет европейский эстаблишмент в отказе под справедливого мира в Украине, которое якобы клеймят "капитуляцией".

"ЕС и Норвегия не хотят мирного соглашения в Украине. Шведы считают, что мирное соглашение в Украине даст России возможность перебрасывать войска из Украины в другие страны НАТО, включая Швецию. Именно Запад хочет прекращения огня без мирного соглашения, а не Россия", – написано в издании.

В то же время российского лидера Владимира Путина изображают как рационального правителя, который якобы имеет какие-то разумные причины воевать дальше, в частности, учитывая опасность со стороны НАТО.

Норвежское издание также переписало из подсанкционного российского "Спутника" статью о якобы украинских тренерах в Сирии, которые учат боевиков пользоваться дронами.

Интересно, что российские крупные СМИ, как RT, сами же ссылаются на Steigan, когда пишут о Норвегии.

"Сообщается, что британское министерство внутренних дел подписало новые контракты на подготовку к потенциальному кризису, связанному с большим количеством смертей, сообщает норвежское СМИ Steigan", – писало RT.

Отдельно стоит обратить внимание на "кремлевский словарь" на страницах Steigan. Встречаем такие формулировки: "Специальная военная операция", "Киевский режим", "Новороссия", "украинский неонацизм".

Распространяются в издании также "аналитические статьи" российских пропагандистов, в частности, Андрея Корибко.

Писало СМИ также о сценарии распада ЕС и "провокации" НАТО, которые якобы затягивают Норвегию в войну с Россией.

Steigan также активно присоединилось к пророссийскому освещению удара "Орешника" по Львову, описывая это как "месть" за атаку по резиденции Путина.

Что известно о Derimot?

Подобным образом функционирует и Derimot как пророссийский пропагандистский актер в Норвегии, последовательно отражая кремлевские нарративы об Украине, НАТО и Запад, представляя себя преследуемым "альтернативным" изданием. Его посещают около 58 тысяч человек в месяц. Им руководит психолог на пенсии Кнут Линдтнер.

Derimot делает вид, что норвежские медиа "постоянно повторяют" обманчивую историю, тогда как в нем есть альтернативный взгляд на события. Поэтому на страницах издания часто встречают переводы комментариев пророссийских "экспертов", таких как Пепе Эскобар и Тьерри Мейсан.

В лучших традициях российской пропаганды Derimot называет Революцию Достоинства "переворотом, что организовал Запад", российские военные преступления "провокациями Украины", власть в Киеве "режимом".

Что особенно бросается в глаза так это фактическое обвинение протестующих Майдана в саморасстреле, ведь "стреляли из зданий, контролируемых сторонниками Майдана".

Не обошлось и без "нацистских формирований" и переписывания образа Степана Бандеры.

Издание обвиняет норвежскую власть в предательстве норвежских интересов из-за поддержки Украины, а власть Владимира Зеленского в коррупции и предательстве интересов украинцев, поскольку тот якобы "продает землю и суверенитет Украины Западу". Фактически Украина изображается на страницах издания как "марионетка США".

Более того, Derimot критикует дипломатические усилия в Украине и восхваляет российские ползучие успехи на фронте, тотально игнорируя факт военной агрессии со стороны Москвы.

В то же время Украина изображается не просто как "нелегитимное государство", а даже военный преступник, который "применял как кассетные бомбы, так и фосфорные бомбы используются для поражения гражданского населения" в Донецкой области. Таким образом издание инвертирует реальность, изображая Запад и Украину террористами, а Россию сдержанным государством.

В конце концов, кроме демонизации Украины медиа занимается и дестабилизацией самой Норвегии. Там критикуется помощь Украине от Норвегии, что называют "выбрасыванием денег на ветер". Как пишет Derimot, норвежцы "разъярены" из-за этого.

Такой контент не нужно подкреплять фактами, ведь его суть именно в популяризации таких мыслей, разведение шума для торможения принятия решений.

Что в целом можно сказать о норвежских центрах кремлевской пропаганды?

По всему Derimot и Steigan o снова и снова появляется одна и та же сюжетная линия: Украина не является полностью суверенной, ее руководство оформлено как коррумпированное и нелегитимное, а война представлена не так как российская агрессия, а больше как прокси-конфликт, управляемый Западом.

Этот хребет рассказа не нужно каждый раз доказывать; его просто нужно повторно устанавливать несколько раз, как обновление, которое ваш мозг не просил, но теперь работает в фоновом режиме,

– объясняет Insight News.

Обратите внимание! В анализируемых изданиях применяются манипулятивные технологии создания повестки дня – замалчивание одной информации и акцентирование на другой, что формирует ложное представление о событиях у читателя. В то же время метод повторения нарративов как неоспоримых фактов ("киевский режим", "переворот", "СВО") является исторически доказанной эффективной манипулятивной технологией. Его применяли в частности в Нацистской Германии для того, чтобы сформировать у населения благосклонное отношение к войне и ненависть к евреям.

Derimot и Steigan говорят не только об Украине и России, но и о норвежской идентичности, ее деньги и безопасность.

"В совокупности эти средства массовой информации работают не так как изолированные проекты “альтернативных медиа”, а больше как повторяющийся конвейер дезинформации: выберите кремлевский нарратив, оберните его норвежским антиэлитным языком, цитируйте российские государственные источники как “факты” и добавьте эмоциональный крючок, предназначен для обмена", – пишет Іпѕайт News.

