Со Средиземного моря накивали пятками военные корабли России: Стамбул не разрешил пройти Босфор

В течение 9 месяцев российские корабли стояли в Средиземном море – туда они в начале февраля зашли, чтобы атаковать Украину. Однако Турция не разрешила судам государства-террориста зайти в Черное море.

"Гениальные" планы российского командования по атаке Украины с Черного моря провалились. После месяцев ожидания пропуска через Босфор вражеским судам ничего не осталось, как через Сингапур возвращаться во Владивосток.

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Эрдоган "законсервировал" оккупантов в Средиземном море

О том, что российские корабли ожидает очень длинный путь домой, написал руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В Сингапурском проливе были зафиксированы ракетный крейсер Тихоокеанского флота России Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs, возвращающиеся из Средиземного моря, где пробыли девять месяцев, готовясь к мероприятию в Черном море для участия в нападении на Украину. На трубах – буквы Z и V,

– сообщил Клименко.

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Фактически россияне оказались "законсервированными" в Средиземном море благодаря Турции. Именно Анкара не разрешила проплыть военным кораблям государства-террориста через проливы Дарданеллы и Босфор. Поскольку Кремль не может теперь ремонтировать свои суда в европейских портах, вражеским морякам нужно возвращаться обходными путями в другие пункты обслуживания.



Пролив Босфор, перед которым 9 месяцев стояли россияне / Cкриншот из Google maps



Сингапурский пролив, где теперь зафиксировали вражеские корабли / Cкриншот из Google maps



Владивосток, куда направляются вражеские суда из Сингапура / Cкриншот из Google maps

Потери на вражеском флоте

Еще летом Вооруженные Силы потопили крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота России. Тогда оккупанты отказывались признавать смерти своих моряков и заявляли, что "потерь нет".

Однако не проходит и года, как Россия начинает говорить, что погибшие моряки все-таки есть и их около двух десятков. В Севастополе так называемый "суд" оккупантов признал погибшими 17 человек.

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