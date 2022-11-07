З Середземного моря накивали п'ятами військові кораблі Росії: Стамбул не дозволив пройти Босфор

Упродовж 9 місяців російські кораблі стояли в Середземному морі – туди вони на початку лютого зайшли, аби потім атакувати Україну. Однак Туреччина не дозволила суднам держави-терористки зайти в Чорне море.

"Геніальні" плани російського командування щодо атаки України з Чорного моря провалилися. Після місяців очікування на пропуск через Босфор ворожим суднам нічого не залишилось, як через Сингапур повертатись у Владивосток.

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Ердоган "законсервував" окупантів у Середземному морі

Про те, що російські кораблі очікує дуже довгий шлях додому, написав керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

В Сингапурській протоці були зафіксовані ракетний крейсер Тихоокеанського флоту Росії Varyag та великий протичовновий корабель Admiral Tributs, які повертаються з Середземного моря, де пробули дев'ять місяців, готуючись до заходу в Чорне море — для участі у нападі на Україну. На трубах — літери Z та V,

– повідомив Клименко.

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Фактично росіяни виявилися "законсервованими" у Середземному морі завдяки Туреччині. Саме Анкара не дозволила проплисти військовим кораблям держави-терористки через протоки Дарданелли та Босфор. Через те, що Кремль не може тепер ремонтувати свої судна в європейських портах, ворожим морякам потрібно повертатись обхідними шляхами в інші пункти обслуговування.



Протока Босфор, перед якою 9 місяців стояли росіяни / Cкриншот з Google maps



Сингапурська протока, де тепер зафіксували ворожі кораблі / Cкриншот з Google maps



Владивосток, куди прямують ворожі судна зі Сингапуру / Cкриншот з Google maps

Втрати на ворожому флоті

Ще влітку Збройні Сили потопили крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту Росії. Тоді окупанти відмовлялись визнавати смерті своїх моряків та заявляли, що "патєрь нєт".

Однак, не минає і року, як Росія починає говорити, що загиблі моряки таки є та їх близько двох десятків. У Севастополі так званий "суд" окупантів визнав загиблими 17 людей.

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