Российские оккупанты убили уже 176 детей: ранения получили более 320

Более 500 украинских детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Минимум 176 детей погибли.

Еще более 320 детей в Украине получили ранения.

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Однако эти цифры не окончательны, поскольку невозможно точно установить количество жертв в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Где пострадало больше всего детей

По полученным данным, больше всего пострадало детей в таких регионах:

Донецкой области – 102 ребенка,

Киевской области – 91 ребенок, отдельно в Киеве – 16 детей,

Харьковской области – 76 детей,

Черниговской области – 50 детей,

Николаевской области – 40 детей,

Луганской области – 35 детей,

Запорожской области – 22 ребенка,

Херсонской области – 29 детей,

Сумской области – 16 детей,

Житомирской области – 15 детей.

Последние факты убийства детей

8 апреля в результате обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области, на территории которого находились более 4 тысяч человек, погибли 5 детей и 16 получили ранения . На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".

. На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей". Под Гостомелем в Киевской области обнаружили расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было около года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружили замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В Офисе генпрокурора добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.

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