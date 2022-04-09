Російські окупанти вбили вже 176 дітей: поранення отримали ще понад 320

9 квітня 2022 , 08:37
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Джерело:

телеграм Офісу генпрокурора

Понад 500 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії. Щонайменше 176 дітей загинули.

Ще понад 320 дітей в Україні отримали поранення.

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Проте ці цифри не остаточні, оскільки неможливо точн овстановиити кількість жертв у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Де постраждало найбільше дітей

За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області – 102 дитини,
  • Київській області – 91 дитина, окремо у Києві – 16 дітей,
  • Харківській області – 76 дітей,
  • Чернігівській області – 50 дітей,
  • Миколаївській області – 40 дітей,
  • Луганській області – 35 дітей,
  • Запорізькій області – 22 дитини,
  • Херсонській області – 29 дітей,
  • Сумській області – 16 дітей,
  • Житомирській області – 15 дітей.

Останні факти вбивства дітей

  • 8 квітня внаслідок обстрілу окупантами залізничного вокзалу в Краматорську Донецької області, на території якого перебувало більше 4 тисяч людей, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".
  • Під Гостомелем в Київській області виявили розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною, якій було близько року.
  • В Ізюмському районі Харківської області виявили закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

В Офісі генпрокурора додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.

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Автор: Марія Бондар