Мир должен осознать, что Россия – страна каннибалов, – ОП об ужасном видео с пыткой над пленным
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Недавно в сети появилось видео как российский солдат издевается над украинским пленником. То, что делали с нашим военным палачи, просто не укладывается в голове. Мир немедленно должен осознать и адекватно оценить все преступления России.
На жуткое видео отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Реакция Офиса Президента и конгрессмена США
Подоляк рассказал, что российские пропагандисты с восторгом показали, как группа их палачей покалечила украинских пленных.
Мир должен осознать: Россия – страна каннибалов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания палачам. Мы идентифицируем и доберемся до каждого из вас,
– подчеркнул Подоляк.
Отдайте Украине все, что ей нужно
На бесчеловечные действия со стороны оккупантов к нашему защитнику отреагировал и старший советник конгресса США Пол Массаро .
"Кастрация, убийство, изнасилование , убийство детей, уравнение городов. Безграничное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества", – призвал американский конгрессмен.
Он подчеркнул, что российское зло окончится только победой Украины.
Кота разыскивают
Видео, которым хвастались российские пропагандисты, шокирует своей жестокостью. Трудно поверить, что на такие действия способен человек. В сети показали фото российского солдата, пытавшего украинского пленника. Всех, кто владеет какой-либо информацией о нем, призывают поделиться с правоохранителями.
Солдат, истязавший украинского пленника / Коллаж 24 канала
Сенат США призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма
Накануне Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечни.Любопытно! Если Госдеп США также примет резолюцию, российская федерация станет пятой страной в списке спонсоров терроризма. В настоящее время в список стран, официально признанных спонсорами терроризма, входят Куба, Северная Корея, Иран, а также Сирия.