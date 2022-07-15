Об этом 24 каналу сообщили источники в украинской разведке. Сами оккупанты разделяют так называемую "воспитательную работу" на 3 этапа.

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Людей сажают на три дня в подвал

Сначала активистов и патриотов сажают на 3 дня в подвал. Там россияне, хоть и не бьют, однако цинично издеваются. Своих пленников они заставляют обязательно просматривать российское телевидение, слушать русские песни и учить "совковые" стихи. При этом кормят похищенных только раз в день.

Украинцев оккупанты пытают

На 4 день заключенного отпускают домой, однако смотрят, изменил ли он собственные взгляды. Если нет – тогда возвращение снова в подвал, но на этот раз на больший срок. На этом этапе российские преступники пытают украинцев, а вместо еды дают стакан с сахаром.

К людям с величайшей силой воли и патриотизмом "подключают" фсб. Они производят пытки над пленниками, не разрешают спать, перевозят. При этом у родных нет никакой информации о том, где сейчас находится пропавший.

Обратите внимание! Иногда похищенных украинских граждан вывозят в оккупированный Крым или в россию, где открывают против них дело. Имущество могут конфисковать.

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Похищение на оккупированных территориях: последние новости

До сих пор неизвестно, где находится мэр Херсона Игорь Колыхаев, похищенный оккупантами. Его увезли в неизвестном направлении российские военные еще 28 июня.

Более 3 месяцев пробыл в плену мэр Голой Пристани Александр Бабич. Он оказался на свободе в рамках обмена пленными.

В ГУР Минобороны говорят, что в основном пленниками россиян становятся родные и близкие украинских военных.

Также захватчики пленяют местных жителей, чтобы получить за них выкуп.

Смотрите в видео – Россия депортировала 2,5 миллиона украинцев: