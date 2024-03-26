Российские спецслужбы ускоряют еще один теракт в своей стране

Российские спецслужбы не только не сделали ничего, чтобы предотвратить террористический акт в "Крокус Сити Холл", но и делают все, чтобы бойня повторилась как можно быстрее.

Боевики "ИГИЛ" уже закипают

В то время как практически все российские руководители ответственных структур – Александр Бортников, Николай Патрушев и другие – в один голос заявляют, что за бойней в "Крокусе" якобы стоит Украина, группировка "ИГ-Хорасан", часть "ИГИЛ", которая организовала теракт, буквально закипает.

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Эта группировка еще с 2021 года угрожает России терактами и впервые за все это время смогла реализовать столь успешный и столь кровавый террористический акт. Однако руководство российских спецслужб вместо того, чтобы признать это, все сваливает на Украину. Оно и понятно, ведь пропаганда сейчас у российских спецслужб доминирует над здравым смыслом, но...

Но "ИГ-Хорасан" это не нравится и формально раздражает функционеров группировки. Они записывали видео во время теракта, делали заявления буквально сразу после его совершения и через некоторое время, публиковали видео, на которых буквально выпрыгивали из штанов, мол: "Это мы! Это мы!".

Все западное разведывательное сообщество аналогично указывает на "ИГ-Хорасан", мол, – вот она угроза, это их рук преступление, но для Москвы – нет, вектор обратный.

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Все это приводит к тому, что обозленное с 2021 года на Россию "ИГ-Хорасан" в ближайшее время достигнет пика своего негодования и проведет на территории России еще один теракт, который будет по масштабу не менее кровавым, чем тот, что мы видели в "Крокусе".

Поведение руководства российских спецслужб лишь ускоряет осуществление следующей резни. Хотя, не исключено, что это им и надо, но это уже совсем другая история.