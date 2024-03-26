Російські спецслужби прискорюють ще один теракт у своїй країні

Російські спецслужби не тільки не зробили нічого, щоб запобігти терористичному акту в "Крокус Сіті Холл", але й роблять все, щоб бійня повторилася якнайшвидше.

Бойовики "ІДІЛ" вже закипають

У той час як практично всі російські керівники відповідальних структур – Алєксандр Бортніков, Нікалай Патрушев та інші – в один голос заявляють, що за бійнею в "Крокусі" нібито стоїть Україна, угруповання "ІД-Хорасан", частина "ІДІЛ", яке організувало теракт, буквально закипає.

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Це угруповання ще з 2021 року загрожує Росії терактами й вперше за весь цей час змогло реалізувати настільки успішний і настільки кривавий терористичний акт. Однак керівництво російських спецслужб замість того, щоб визнати це, все звалює на Україну. Воно й зрозуміло, адже пропаганда зараз у російських спецслужб домінує над здоровим глуздом, але…

Але "ІД-Хорасан" це не подобається і формально дратує функціонерів угруповання. Вони записували відео під час теракту, робили заяви буквально відразу після його вчинення і через деякий час, публікували відео, на яких буквально вистрибували зі штанів, мовляв: "Це ми! Це ми!".

Уся західна розвідувальна спільнота аналогічно вказує на "ІД-Хорасан", мовляв, – ось вона загроза, це їхніх рук злочин, але для Москви – ні, вектор зворотний.

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Усе це призводить до того, що розлючене з 2021 року на Росію "ІД-Хорасан" найближчим часом досягне піка свого обурення і проведе на території Росії ще один теракт, який буде за масштабом не менш кривавим, ніж той, що ми бачили в "Крокусі".

Поведінка керівництва російських спецслужб лише прискорює здійснення наступної різанини. Хоча, не виключено, що це їм і треба, але це вже зовсім інша історія.