Российские военные имеют "негласное разрешение" на изнасилование, – правозащитница
Источник:Sky News
Британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди заявила, что у российских военных есть "негласное разрешение" на изнасилование во время войны в Украине. Она отметила, что россияне никогда не несли наказание за эти издевательства в предыдущих войнах.
Правозащитница рассказала об этом в интервью каналу Sky News. Хелена Кеннеди входит в группу юристов, собирающих доказательства военных преступлений россиян в Украине. По ее словам, собранные данные свидетельствуют о "серьезных преступлениях", совершенных российскими военными.
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Хелена Кеннеди отметила, что у российских военных, которые насилуют людей и детей во время военных действий, есть своего рода "иммунитет", поскольку, по ее словам, никто никогда не был наказан за такие действия в армии России.
Они знают, что это сойдет им с рук,
– добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала массовые случаи изнасилования украинок российскими военными. Она отметила, что соответствующие органы уже знают о 25 женщинах и несовершеннолетних девушках в Буче, девять из которых – беременные.
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