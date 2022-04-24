Російські військові мають "негласний дозвіл" на зґвалтування, – правозахисниця

Британська правозахисниця баронеса Хелена Кеннеді заявила, що російські військові мають "негласний дозвіл" на зґвалтування під час війни в Україні. Вона зазначила, що росіяни ніколи не несли покарання за ці знущання у попередніх війнах.

Правозахисниця розповіла про це в інтерв'ю каналу Sky News. Хелена Кеннеді входить в групу юристів, які збирають докази воєнних злочинів росіян в Україні. За її словами, зібрані дані свідчать про "серйозні злочини", скоєні російськими військовими.

Читайте також: Окупант зізнався, що вбив 25 мирних, а його поплічник розповів про план зґвалтування українки

Хелена Кеннеді зазначила, що російські військові, які зґвалтують людей та дітей під час воєнних дій, мають свого роду "імунітет", оскільки, за її словами, ніхто ніколи не був покараний за такі дії в армії Росії.

Вони знають, що це зійде їм з рук,

– додала правозахисниця.

Раніше повідомлялось, що перша леді України Олена Зеленська прокоментувала масові випадки зґвалтування українок російськими військовими. Вона зазначила, що відповідні органи вже знають про 25 жінок та неповнолітніх дівчат у Бучі, дев'ятеро з яких – вагітні.

Вас це може зацікавити – евакуйовані маріупольці розповіли про пекло, яке пережили через Росію: відео