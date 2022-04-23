Зеленська підкреслила, що говорити про це справді важче, ніж про вбивства. Жертви зґвалтувань пережили жах, з яким змушені тепер йти по життю.

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Масштаби зґвалтувань жахливі, про це необхідно говорити

Олена Зеленська зазначила, що жертвам зґвалтувань розмовляти важче, ніж родичам загиблих. Тому що вийти й сказати "зі мною це трапилось" – це наче знову пережити ті події. Саме тому українська сторона з особливою обережністю розкриває подібні факти, щоб не травмувати людей знову.

Однак про те, що масштаби зґвалтувань українок росіянами є жахаючими, на переконання Зеленської, просто необхідно говорити. В інтерв'ю перша леді також розповіла про найгучніші випадки зґвалтувань українок російськими солдатами, які вже стали відомі суспільству.

Вбивство – це зламане життя. Зґвалтування – це також зламане життя, однак після якого людина має якось жити, збирати себе по частинках,

– підкреслила Зеленська.

Перша леді зазначила, що російська армія виявилась не лише мародерами та вбивцями мирних жителів, але й "колективним маньяком", який насолоджується чужими стражданнями. І, як притаманно маньяку, російський окупант демонструє свою "силу" не у чесному бою, а шляхом звірств проти беззахисних людей.

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До слова, Зеленська повідомила, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова фіксує всі подібні випадки. Відповідні органи вже знають про 25 жінок та неповнолітніх дівчат у Бучі, яких російські нелюди примусово утримували.

Хочу сказати всім нашим жінкам, дівчатам, які пережили подібне, ви – безцінні. А те, що з вами трапилось – провина винятково озброєних збоченців. Будь ласка, не мовчіть, не тримайте біль у собі, говоріть з нами, говоріть з тими, кому довіряєте,

– звернулась перша леді до українок.

Таким чином, підкреслила Зеленська, жертви допоможуть покарати злочинців. Вона пообіцяла зробити все можливе, щоб зґвалтовані нелюдами дівчата змогли відновитись і повноцінно жити далі, жити щасливо, адже українки достойні лише найкращого.

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