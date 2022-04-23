Обстріляли російські загарбники Одесу 23 квітня. Внаслідок цього вже знайшли 5 загиблих українців і 18 поранених.

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Жертв може бути більше

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, кількість жертв може зростати. Ці дані він озвучив за попередніми пошуками.

Серед убитих – 3-місячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране,

– запевнив Єрмак.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі під час повітряної тривоги близько 15:10 23 квітня. Голова ОВА закликав не поширювати фото та відео з місць обстрілу.

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