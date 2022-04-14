Российские военные массово насилуют детей, женщин, мужчин и пожилых людей – Денисова

Российские военные на войне против Украины совершают настоящий геноцид украинского народа. Одна из наиболее распространенных форм этого геноцида – массовые изнасилования.

Часто эти зверские случаи приводят к невозможности рожать детей, что также считается геноцидом народа.

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Это не единичные случаи

Точное количество изнасилованных оккупантами назвать сложно – жалобы, показания и очевидные доказательства поступают ежедневно.

Точное количество подобных преступлений мы не можем назвать сейчас, но они носят массовый характер. Мы каждый день находим доказательства таких преступлений – это и есть геноцид,

– сказала Денисова.

Например, за прошедшие сутки на горячую линию Уполномоченного по правам человека за получением психологической помощи в результате изнасилования российскими военными обратились 53 человека. И только три из них дали разрешение на то, чтобы историю и детали преступления против них могли быть объявлены в СМИ.

Мы собираем доказательства, потом, когда граждане оправятся после этих трагедий, они смогут дать показания специальным органам, которые зафиксируют не только факт, как это делаем мы, но и личность, и тех, против кого эти показания даются. Это все еще впереди,

– рассказала омбудсменка.

Многие из жертв обвиняют себя

Уполномоченная по правам человека рассказала, что многие из жертв обвиняют себя в случившемся, считают себя виновными, что не смогли защитить близких, имеют суицидальные настроения.

Она рассказала историю вышедшей из подвала 11-летней девочки, которую изнасиловал российский солдат, а также аналогичные показания мужчины среднего возраста в Киевской области.

"Подвал для изнасилований" в Буче – не выдумка

Денисова подтвердила данные о "подвале для изнасилований", который в Буче организовали российские войска. Там находились 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет. 9 из 25 пострадавших беременные, в том числе 14-летняя девушка.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что большинство пострадавших сначала должны получить психологическую помощь и только после этого смогут дать показания против преступников.

Также она подчеркнула, что все обращения, поступающие на лучшую линию, обеспечивают приватность.

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