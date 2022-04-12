Пресс-служба СБУ подчеркнула, что этот перехват изображает "нравственные ценности" оккупантов и их близких. Из них 80% поддерживают войну в Украине.

Заметьте В Буче россияне систематически насиловали 25 женщин: истории зверств оккупантов

Жена оккупанта призывает мужа насиловать украинок и не говорить ей об этом.

Жены российских захватчиков призывают своих мужчин насиловать украинских женщин. Считаем, что какие-либо дополнительные комментарии здесь лишние,

– заявили в СБУ.

Кроме того, подчеркнули, что делают все возможное, чтобы выгнать российских оккупантов из Украины.