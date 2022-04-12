Пресслужба СБУ наголосила, що це перехоплення зображає "моральні цінності" окупантів та їхніх близьких. З них 80% наразі підтримують війну в Україні.

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Дружина окупанта закликає чоловіка ґвалтувати українок та не казати їй про це.

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві,

– заявили у СБУ.

Окрім того, наголосили, що роблять усе можливе, аби вигнати російських окупантів з України.

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