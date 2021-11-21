Российские войска на границе Украины, сексизм в учебнике для студентов – видео недели

Зарубежные журналисты заявили, что Владимир Путин имеет "План Б" в отношении Украины и потому скапливает российские войска на границе. Иван Дахно опубликовал учебник для студентов "Деловая карьера", где употребляет немало сексистских высказываний в отношении женщин.

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Россия скапливает войска возле Украины

Журналисты The Guardians убеждены, что Путин пытается заставить Киев играть по своим правилам по Донбассу. Именно для этого он привлек войска к границе с Украиной. В НАТО и ЕС поняли серьезность ситуации и призвали Кремль воздержаться от эскалации напряжения.

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Сексистские цитаты нашли в учебнике для студентов

Соцсети взорвались после обнародования содержания пособия "Деловая карьера" Ивана Дахно. Автор убеждает студентов, что женщины плохо работают и не способны выполнять те же обязанности, что мужчины, а также цитирует Адольфа Гитлера.

Что известно о скандальном пособии Ивана Дахно: смотрите видео 24 канала

Львовская монахиня покоряет инстаграм

Сестра Антония ведет монашескую жизнь с 18 лет. Недавно она завела страницу в инстаграме и уже имеет тысячи подписчиков. Девушка активно фотографирует и наполняет ленту религиозными сообщениями, психологическими советами, собственной поэзией и песнями.

Как львовская монахиня овладела инстаграмом: смотрите видео 24 канала

У украинских детей проблемы с дистанционным обучением

С 22 ноября учащиеся начальной школы во Львове вернутся за парты. Родители и дети этому очень радуются, поскольку у дистанционного обучения много минусов. Малышам бывает сложно адаптироваться, не все ученики имеют технику для онлайн-занятий, особенно это ощутимо в отдаленных деревнях.

Особенности дистанционного обучения в Украине: смотрите видео 24 канала

Немецкий хирург прооперирует детей во Львове

Во Львов 14 раз приехал известный пластический хирург Клаус Экснер из Германии. Вместе с коллегами из 8 городской клинической больницы он прооперирует 20 детей с врожденными и приобретенными пороками. Некоторым из них он таким образом вернет надежду видеть. Все операции и консультации специалистов оплатили благотворители для украинских детей.

Что будет делать Клаус Экснер во Львове: смотрите сюжет 24 канала