Російські війська на кордоні України, сексизм у підручнику для студентів – відео тижня

Закордонні журналісти заявили, що Володимир Путін має "План Б" щодо України й тому скупчує російські війська на кордоні. Іван Дахно опублікував підручник для студентів "Ділова кар'єра", де вживає чимало сексистських висловлювань щодо жінок.

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Росія скупчує військо біля України

Журналісти The Guardians переконані, що Путін намагається змусити Київ грати за своїми правилами щодо Донбасу. Саме для цього він притягнув війська до кордону з Україною. У НАТО та ЄС зрозуміли усю серйозність ситуації та закликали Кремль утриматися від ескалації напруги.

Чи допоможе Захід Україні у війні з Росією: дивіться сюжет 24 каналу

Сексистські цитати знайшли у підручнику для студентів

Соцмережі вибухнули після оприлюднення змісту посібника "Ділова кар'єра" Івана Дахна. Автор переконує студентів, що жінки погано працюють і не здатні виконувати ті ж обов'язки, що й чоловіки, а також цитує Адольфа Гітлера.

Що відомо про скандальний посібник Івана Дахна: дивіться відео 24 каналу

Львівська монахиня підкорює інстаграм

Сестра Антонія веде монаше життя із 18 років. Віднедавна вона завела сторінку в інстаграмі та вже має тисячі підписників. Дівчина активно фотографує та наповнює стрічку релігійними дописами, психологічними порадами, власною поезією та піснями.

Як львівська монахиня опанувала інстаграм: дивіться відео 24 каналу

Українські діти мають проблеми з дистанційним навчанням

Із 22 листопада учні початкової школи у Львові повернуться за парти. Батьки та діти цьому дуже радіють, оскільки дистанційне навчання має чимало мінусів. Малечі буває складно адаптуватися, не всі учні мають техніку для онлайн-занять, особливо це відчутно у віддалених селах.

Особливості дистанційного навчання в Україні: дивіться відео 24 каналу

Німецький хірург прооперує дітей у Львові

До Львова 14 раз приїхав відомий пластичний хірург Клаус Екснер із Німеччини. Разом із колегами з 8 міської клінічної лікарні він прооперує 20 діток з вродженими та набутими вадами. Декому з них він у такий спосіб поверне надію добре бачити. Усі операції та консультації фахівців оплатили благодійники для українських дітей.

Що робитиме Клаус Екснер у Львові: дивіться сюжет 24 каналу