Своє життя Зоряна, а тепер сестра Антонія, змінила у 18 років. Дівчина мала стати економістом, але несподівано для всіх пішла у монастир.

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"Вони не вірили, що я піду. Тому що я вела дуже активне молодіжне життя. Я ходила на дискотеки, їздила на різні всякі події й мені було цікаво в тому", – розповіла Сестра.

Вони сказали, що підеш і за місяць вернешся. Я за місяць вернулася, взяла решту речей і поїхала далі,

– сказала вона.

Чому Антонія обрала монастир

Знала лише один монастир, тож в нього і пішла. Доєдналась до згромадження редемптористів. І за 16 років чернецтва, каже сестра Антонія, ні разу не пошкодувала. Адже для неї – це не обмеження, а можливість.

"Йдучи в монастир, я розуміла, що я проживу життя на максимум, що я себе тут розкрию, що я знайду свій спосіб реалізуватись і реалізувати те, що Бог для мене задумав. Я не знаю, що Він задумав, але я так по кроку шукаю", – зазначила Антонія.

Що робить Антонія в інстаграмі

Активно блогерувати стала в час карантину. На сторінках не лише постить релігійні дописи, а й психологічні поради, адже вчиться на психолога. Інколи навіть береться за провокативні теми. А ще публікує власну поезію та пісні.

Сестра Антонія не лише розвиває власний інстаграм, а й допомагає наповнювати світлинами інстакрамницю спільноти. Там продають хенд-мейд свічки, а ще ляльки з ликом святих. Їх шиє сусідка – сестра Юстина

"Люди можуть замовити собі таку ляльку, яку хочуть. Можуть замовити ангела, можуть замовити свою святу. Це також така новаторська ідея "Святі ляльки". У нас вже замовляли Марту, Ксенію. Люди надсилають іконку чи образок, як вона б мала виглядати, сестра Юстина підбирає кольори, одяг і плюс-мінус воно виглядає так, як на зображені", – пояснила монахиня.

Вироби сестри Юстини: фото фейсбук-сторінки Sestry Redemptorystky

На що монахині спрямовують ресурс

Усі кошти від інстакрамниці йдуть на місійну працю з дітьми та молоддю. А от віртуальні спільноти сестри Антонії об'єднують молодь навіть далеко за межами України. Таких як, до прикладу, Христина – вона мешкає у Бельгії.

"Бачу, що вони також люди, вони з такого ж самого тіста як і ми, такого ж хочуть спілкування, мають такі ж потреби. Це не означає, що вони вбралися в габіт і все, вони вже не люди, в них немає бажань, тільки сидіти читати Святе Письмо", – розповіла Христина.

Що доводить сестра

Попри бажання спілкуватися з молоддю, чи то в інстапросторах, чи то наживо, такий має значення і приватний час. Коли й з собою, і з Богом лише тет-а-тет.

Це моя келія, в якій я проводжу досить багато часу, в якій готуюся до різних справ і в якій відновлюю сили,

– зазначила монахиня.

Щодня сестра Антонія ламає стереотипи, кожним своїм дописом, прямим ефіром, сторіс чи публікацією. Збирає тисячі вподобайок на користь своєї віри, бо певна, що Бог може бути зрозумілим та близьким навіть через екран телефона.