Радіють і вчителі, і батьки й самі учні. Адже така наука дається усім не легко.

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Чому важко адаптуватися

Першокласниця Емма вже два тижні навчається дистанційно.

"Мені не дуже подобається через планшет вчитися. Але подобається. Ми можемо смайлики висилати. Мені ледь-ледь так подобається. Але краще в школі", – розповіла Емма.

Мама Емми Марта Когут розповідає, адаптуватися доньці до такого формату навчання було складно. Адже на планшеті дівчинка звикла дивитися мультики, але аж ніяк не вчитися. Складну ситуацію з коронавірусом жінка розуміє, однак каже, що знижується якість освіти, бо уроки не відбуваються повноцінно.

Через те, що уроки скорочені. Не 45 хвилин, як у школі, а 25. Через те, що коли починається урок, вони ще 10 хвилин говорять, вітаються, показують там своїх слимаків і таке подібне,

– розповіла Марта.

"Вчителька має реально 15 хвилин, щоб щось пояснити. Вони не встигають за тих 15 хвилин, зробити те, щоб вони мали зробити на уроці. Тому батьки змушені допрацьовувати те, що не встигли на уроці й ще й домашнє завдання, – додає вона.

Які проблеми у віддалених селах

Не просто організувати навчання й у віддалених селах Львівщини. Там не у всіх дітей є телефони. Часто ще й проблеми зі зв'язком.

Є проблема в тому, що в селі дуже часто перебої зі світлом і немає інтернету. Так само збій дає техніка. Тоді стараюся створювати завдання для самостійного опрацювання. Шукаю в інтернеті відеоуроки, пересилаю їм вже особисто. Богдана Малиш Вчителька християнської етики

Як засвоюють інформацію

Психологи ж пояснюють, що діти краще засвоюють інформацію, коли перебувають у школі. Адже чималий вплив на них має і середовище.

Коли ми є в дистанційному навчанні, то частини нашої пам'яті не спрацьовують. Вони сплять. Ми щось чуємо, щось бачимо, тіло наше в статиці. Ми не є тут і тепер. Думаю, що дефіциту в знаннях буде значно більше. Галина Католик Докторка психологічних наук

Чи є складності у педагогів

Не завжди комфортно працювати дистанційно і вчителям. Часто вони скаржаться, що важко читати лекції, коли чорні екрани.

"На жаль, маємо дуже багато зараз такого і не дивуюся, тому що сидіти цілі дні біля відкритих екранів студентам і дітям є дуже важко. 11:2 Але коли це є чорний екран, ти не відчуваєш їх так", – наголошує Католик.

Хто відповідальний

У Львівському ж управлінні освіти кажуть, що у кожній школі повинні працювати моніторингові групи. Їхнє завдання стежити, як відбувається дистанційне навчання.

Це є їхня відповідальність. Управління освіти реагує на ті випадки, коли звертаються батьки, що не відбуваються уроки. Тоді контактуємо безпосередньо з певними педагогами, керівником закладу освіти та з'ясовуємо ситуації, які виникають. Зоряна Довганик Начальниця Львівського управління освіти

Хоча з наступного тижня найменші учні Львова повернуться за парти, діти старшої школи й надалі навчатимуться дистанційно.