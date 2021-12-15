Российских мигрантов со стрельбой задержали на границе США и Мексики

18 нелегалов из России пытались незаконно попасть из Мексики в США. Правоохранителям пришлось останавливать их выстрелами.

Россияне ехали двумя автомобилями

Инцидент произошел 12 декабря в 21:33 по местному времени. Автомобили остановили на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро" в Калифорнии.

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Пограничники рассказали, что внедорожник Ford и авто Mercedes ехали на большой скорости в зону первичного осмотра на въезде. Чтобы остановить машины, правоохранителям пришлось стрелять. Так, сотрудник CBP выстрелил 4 раза и попал в Mercedes. Машина столкнулась с Ford, который резко остановился.

Среди нелегалов были дети

В результате столкновения двое пассажиров Mercedes получили незначительные ушибы головы. Однако в результате обстрела никто не пострадал.

Известно, что в одной машине было 12 человек:

7 нелегалов в возрасте от 21 до 53 лет,

5 детей в возрасте 1–5 лет.

В другом авто находились 6 пассажиров:

4 россиян в возрасте 24–43 лет,

2 детей в возрасте 10 и 14 лет.

Никто из них не имел документов.

Водителей арестовали

Водителями, которые перевозили мигрантов, были 2 мужчин в возрасте 24 и 29 лет. Их уже арестовали. Дело расследует департамент полиции Сан-Диего и управление профессиональной ответственности CBP.

Ранее в Мексике перевернулся грузовик с мигрантами

В штате Чиапас в Мексике перевернулся грузовик, в котором ехали более сотни мигрантов из Центральной Америки. В результате ДТП погибли по меньшей мере 50 человек. После опрокидывания габаритное авто врезалось в столб. Сейчас рассматривают несколько причин аварии: высокая скорость движения, большое количество людей в фуре, сложный поворот.

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