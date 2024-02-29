Поквитался за "былые обиды": оккупант в Якутии зарубил "лучшую учительницу России"

Российские военные в очередной раз подтверждают, что они – настоящие преступники. Так, в Якутии один из так называемых "героев" убил женщину, которая победила в конкурсе "Лучший учитель России".

Как рассказывает российское издание Настоящее время, об этом говорится в уголовном деле. Оно свидетельствует о том, что так называемый "герой" так называемой "спецоперации" совершил жуткое убийство из-за оскорблений.

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Поквитался с учительницей

Итак, произошло жуткое убийство в Якутии. Российский военный после возвращения с войны против Украины убил победительницу конкурса "Лучший учитель России". Женщину, которая от Владимира Путина получила грант.

Заметим, что российский захватчик Виктор Саввинов не впервые совершает преступление. Его неоднократно судили за кражи, автоугон и разбои. Более того, с 2020 года он отбывал 11-летний срок. За решетку его отправили из-за того, что убил свою собутыльницу. Женщину он "зарезал сразу четырьмя ножами". В тюрьме преступник провел несколько лет, после чего его завербовали на фронт.

Накануне 25-летний преступник Саввинов вернулся в родное село Кутана Сунтарского района. Он решил отпраздновать 23 февраля. А после этого пошел к 64-летней Валентине Федоровой. Той самой учительнице. Его цель – поквитаться за "былые обиды".

Дочь Федоровой рассказала, что убийца ходил по селу и жаловался, что не получает должного уважения. Он ходил между соседей и пришел около полуночи к учительнице.

Ходил по соседям и пришел к моей маме примерно в 23:00 часов, она его невестка, то есть его папа и наш папа родные братья. Мама его не пустила, и единственная позвонила главе (села – 24 Канал), сказала, что он пьяный бродит по селу,

– рассказала она.

По ее словам, глава отправил участкового, который преступника не арестовал. Он отвез его в саилык – летнего типа жилья среди якутов – и уложил его там спать. Но на этом все не закончилось.

На следующий день Саввинов не остановился. Он проломил голову ломом своему очередному собутыльнику, чем его и убил. А после этого в очередной раз завалился к Федоровой. Женщину он зарубил топором.