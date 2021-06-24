"Что же это творится": в Ровно девушка в троллейбусе разделась, кондуктор ругала за маску

В Ровно девушка прямо в троллейбусе сняла с себя верхнюю одежду и осталась только в купальнике. В то же время кондуктора беспокоило лишь отсутствие маски.

Видео из ровненского троллейбуса обнародовали в сети. На нем видно, что девушка раздевается, а ее подруга фиксирует это на камеру.

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Девушка сняла одежду в троллейбусе

Все начинается с того, что девушка с камерой говорит своей подруге: "Катя, а слабо в троллике раздеться". Та в ответ заявляет, что "нет, не слабо". После этого девушка начинает снимать с себя верхнюю одежду и остается только в купальнике и кедах.

Далее по просьбе подруги она дефилирует по троллейбусу.

Реакция кондуктора

И если пассажиры троллейбуса почти не реагируют на выходку девушек, то кондуктор спешит с замечанием. Однако женщину тревожит не обнаженный вид одной из них, а отсутствие маски.

Я спрашиваю, где ваша маска. Что это творится? Так, маску надела бегом,

– говорит она.

Девушка на это никак не реагирует, поэтому кондуктор призывает высадить девушек на следующей остановке.

В Ровно девушка разделась в троллейбусе: смотрите видео