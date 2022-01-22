В Ровно полиция накрыла бордель и сорвала клиентам "развлечения"

В Ровно правоохранители устроили обыск в одном из заведений сети массажных салонов. Выяснилось, что там клиентам не только делали массаж, но и оказывали интимные услуги.

Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона как раз оказывала услуги клиенту.

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Что нашли правоохранители

Всего в салоне правоохранители застали шестерых девушек, одна из них пришла на смену именно во время обыска. Также в помещении находился один клиент, обмотанный лишь полотенцем, которому и оказывали услуги.

Среди разнообразных средств для сексуальных утех в комнатах обнаружили:

массажные масла,

лубриканты,

"ролевые" костюмы, в частности форму полицейского,

много одноразового нижнего белья,

одноразовые гигиенические наборы.

Дом разврата был замаскирован под официальный массажный салон – клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты.

Клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты, платя за услуги массажа, здесь был даже терминал для оплаты картой. Судя по чекам, стоимость услуг составляла от 1700 до 11 000 гривен и более, учитывая дополнительные услуги.

Какое наказание светит владельцам салона

Организаторам этого заведения для оказания интимных услуг грозит наказание по статье 303 о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 4 до 7 лет.

Работниц, которые предоставляли интимные услуги, могут оштрафовать на 170 гривен за занятие проституцией.

Обыски в борделе ровно: смотрите видео

Отметим, что недавно в Днепре задержали преступную группировку, которая организовала сеть борделей. По данным правоохранителей лидером преступной группы был 42-летний мужчина. Он арендовал помещения для размещения борделей, размещал рекламу и контролировал работу своих работников.