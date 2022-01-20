В частности, в "обязанности" потенциальных "жриц любви" входили эскорт-услуги, а также обслуживание клиентов в публичных домах или на курортных виллах. Предложения такого трудоустройства делали девушкам, у которых был опыт работы моделями.

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"Предприимчивых" подруг поймали с поличным

Полиция задержала подозреваемых как раз при попытке отправить за границу двух девушек. Организаторами преступной схемы оказались 38-летняя и 42-летняя жительницы Бориспольского района. Обе имели широкий круг связей за границей в сфере развлечений и занимались незаконным "бизнесом" уже больше года.

Обязанности злоумышленницы поделили: одна искала потенциальных кандидаток и уговаривала их заниматься проституцией, а другая решала вопросы логистики, документов и финансов.

Привлекали космическими зарплатами

В своих объявлениях о работе злоумышленницы утверждали, что через две недели работы за границей девушки смогут зарабатывать 5 тысяч долларов. Такой сомнительный аргумент производил нужное впечатление на студенток, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В конце концов, их снабжали билетом на самолет в Стамбул и жильем в бюджетных отелях турецкого города. Там за день проститутки обслуживали по 5 – 7 клиентов.

Важно! В общей сложности подозреваемые сутенеры успели отправить на такие "заработки" примерно 30 девушек в возрасте 20 – 30 лет.

Показательно, что 50% "заработка" девушки должны были отдавать своим "работодателям". Кроме того, за свой счет они должны платить рекламу сексуальных услуг.

Во время обысков в организаторов схемы изъяли записи черной бухгалтерии с профайлом на каждую из проституток. Там подробно расписывалось, сколько средств потратили на ее перелет, проживание. Кроме того, велся учет "дани", уплаченной злоумышленницам.

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За торговлю людьми ждет тюрьма

Правоохранители уже задержали 38-летнюю организатора грязного "бизнеса". Ей объявили о подозрении в торговле людьми. Вскоре то же самое ждет и ее сообщницу. Обоим грозит лишение свободы на срок 5 – 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

Полиция разоблачила дуэт сутенеров, которые вывозили девушек на работу за границу / Фото полиции Киевской области

На Киевщине разоблачили сутенеров, которые отправляли девушек за границу: видео